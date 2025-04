Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, chiesto il processo per 18 indagati nell’inchiesta Ducale. Stralciate le posizioni dei politici

per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri e per il consigliere comunale del Pd Giuseppe Sera. Se sia il preludio di una richiesta di archiviazione lo si vedrà nelle prossime settimane quando la Direzione distrettuale antimafia dideciderà quali provvedimenti assumere. Intanto lo stralcio di Neri e Sera e di tutti i reati collegati alla politica è il dato più rilevante leggendo la richiesta di rinvio a giudizio che la Procura ha formulato nell’ambito dell’inchiesta “” nata da indagine dei carabinieri del Ros contro la cosca Araniti di Sambatello.Ilinizierà in riva allo Stretto il prossimo 9 maggio. Davanti al gup Francesca Mesto compariranno 18 imputati per i quali la Dda hail rinvio a giudizio. Tra questi il presunto boss Domenico Araniti, accusato di associazione mafiosa.