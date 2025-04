Stadio Ferraris Genoa e Sampdoria pronte ad acquistare lo stadio Arriva il comunicato UFFICIALE

stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria intenzionate a comprare l'impianto. Arriva il comunicato della società blucerchiata sulla decisione Novità molto importante per quanto riguarda lo stadio Ferraris: Arriva il comunicato UFFICIALE della Sampdoria sulla volontà di acquistare insieme al Genoa dello stadio Ferraris: comunicato UFFICIALE – «Lo scorso 31 marzo CDS ha ufficializzato l'intenzione di formulare un'offerta per il progetto.

