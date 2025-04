Soggiorna in un hotel di lusso in Val Gardena e fugge senza pagare il conto di 19mila euro | livornese denunciato

Soggiornato in un hotel di lusso della Val Gardena senza spendere un euro visto che al momento di saldare il conto di 19mila euro è scappato. Tuttavia l'uomo, originario della provincia di Livorno, è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per insolvenza fraudolenta.

