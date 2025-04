Ilfattoquotidiano.it - Milano, 119 multe al tassista perché entra in Area C con un veicolo inquinante. Il giudice: “Ne pagherà solo una”

Oltre cento(per l’esattezza 119) per essereto più volte nella Zona a traffico limitato “connon autorizzato“. È successo a undia cui è stato recapitato un numero sbalorditivo di verbali per aver circolato in Ztl con una vettura euro 5 diesel. La notizia è raccontata dal Giorno. L’autista ha fatto ricorso aldi pace chiedendo “l’annullamento o, in subordine, l’applicazione della continuazione e del cumulo giuridico” dei verbali. La sentenza gli ha dato ragione: “Le violazioni devono essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati”. Una sentenza che, in altre parole, ha “annullato” il pagamento delle oltre cento, a eccezione di una, la prima, risalente al 2022 e ritenuta “valida“, e perciò da pagare.