UniCredit e SACE supportano Fortore Energia per la realizzazione di sei parchi fotovoltaici

ha erogato un finanziamento di 50,7 milioni di euro su base project financing al Gruppoper ladel progetto Solar Fab con garanzia Archimede diè uno dei principali gruppi italiani attivi nel settore della produzione dirinnovabile da fonte solare ed eolica e nella produzione di biometano da scarti agricoli. Il progetto Solar Fab si compone di seigreenfield con incentivo GSE per una capacità complessiva pari a circa 47 MW, ubicati nelle province di Puglia e Lazio.I seicopriranno i fabbisogni energetici annui di circa 20 mila famiglieIl finanziamento è funzionale alladei sei impianti, già in fase di costruzione, la cui entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2025. Isaranno in grado di generare una produzione annua attesa di oltre 80 GWh e di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 20 mila famiglie.