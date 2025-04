Davidemaggio.it - Marcell Jacobs a Belve

Leggi su Davidemaggio.it

Tra ledi Francesca Fagnani ci sarà anche colui che nel 2021 si è laureato ‘uomo più veloce al mondo’. Davide Maggio annuncia in anteprima chesarà ospite del programma di Rai 2, che torna martedì 22 aprile.Il velocista azzurro, campione olimpico a Tokyo, ha accettato di sedere sul temuto sgabello e sottoporsi alle domande della conduttrice.Sara, forse, anche l’occasione per parlare per la prima volta in TV di quella che è stata definita una vera e propria spy story, il caso del presunto dossieraggio ai suoi danni. Il fratello di Filippo Tortu, suo compagno di squadra ma anche grande rivale, è indagato per concorso in intercettazioni abusive: avrebbe pagato una società per spiaree scoprire in maniera illecita se si dopasse oppure no., gli altri ospiti della nuova stagionesi aggiunge ad un ricco parterre di ospiti, alcuni già trapelati nei giorni scorsi.