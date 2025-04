Lanazione.it - Accordo Beko, il sì dei lavoratori. Ecco cosa accadrà allo stabilimento senese

Siena, 11 aprile 2025 – Sì all'sulla vertenzada parte dell'88% deidellodi Siena che riuniti in assembleahanno dato 229 voti favorevoli, 27 contrari e 3 schede bianche. E' l'esito della consultazione deidel sito dia Siena sul testo preliminare dell'raggiunto tra azienda, sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy di martedì 8 aprile. Hanno votato 259 dei 296 dipendenti totali, di cui 234 su 268 operai e 25 dei 28 impiegati. Dunque, la percentuale del 'sì' sul totale dei votanti è pari all'88,42%. L'prevede la chiusura delloentro il 31 dicembre 2025, con la successiva acquisizione del sito da parte di Invitalia e del Comune di Siena per avviare un processo di reindustrializzazione.