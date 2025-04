Referendum di giugno | al via i banchetti informativi in quattro Comuni

Referendum dell'8 e 9 giugno. Con lo stesso fervore della Cgil (qui l'articolo), anche il Partito Democratico chiama a raccolta i cittadini della provincia con una serie di banchetti informativi, in programma domani sabato 12 aprile.

