Conferenza stampa Giampaolo: «Con Tudor è già un'altra Juve. Si aspetta una guerra domani? Rispondo così»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del tecnico del Lecce alla vigilia della trasferta sul campo dellaAlla vigilia di–Lecce, anche Marcoha presentato la sfida in. Ecco le sue dichiarazioni.COME STA LA SQUADRA – «Abbiamo tutti i motivi per essere motivati. Qualsiasi cosa oggi deve motivarci, qualsiasi avversario. La motivazione di fondo è l’obiettivo, e deve passare attraverso queste partite importanti. La squadra ha lavorato bene come sempre. Al di là del blasone dell’avversario troviamo una squadra che ha cambiato pelle nelle ultime partite, è una sfida tostissima. Ma non c’è niente di nuovo, lo era anche quella contro il Venezia».PARTITA – «Da 1 a 10 il livello di attenzione deve essere 11,come la capacità di stare nella partita, senza trascurare alcun centimetro del campo.