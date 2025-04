Lanotiziagiornale.it - L’Upb avverte: le stime sul Pil possono solo peggiorare

L’ufficio parlamentare di bilancio convalida ledel governo contenute nel Documento di finanza pubblica (Dfp). Per quanto riguarda il Pil si tratta dello 0,6 per cento nel 2025 e 0,8 nei tre anni successivi. Ma: dati i rischi orientati al ribasso, leanche.“Le previsioni – si legge nella nota del– sono validate assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del Pnrr e le ipotesi del Mef sul contesto internazionale. Quest’ultimo è tuttavia scosso da recentissimi eventi, che potrebbero avere un impatto significativo anche sull’economia italiana, al momento non ragionevolmente quantificabile. L’incertezza che caratterizza le previsioni è quindi straordinariamente elevata, i rischi sono nettamente orientati al ribasso”.Ma anche il governo teme il peggio per il Pil qualora lo scenario sui dazi si realizzasseUn pessimismo che peraltro trova conferma anche nelle considerazioni del governo.