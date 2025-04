Aereo precipita improvvisamente in strada e si schianta sulle auto almeno tre morti in Florida

Aereo da turismo è precipitato improvvisamente in strada schiantandosi tra un'affollata arteria stradale e i binari ferroviari a Boca Raton, dove ha innescato anche un incendio. Nell'impatto ha colpito un'auto e l'ha spinta sui binari della ferrovia. Leggi su Fanpage.it Il piccoloda turismo ètoinndosi tra un'affollata arteriale e i binari ferroviari a Boca Raton, dove ha innescato anche un incendio. Nell'impatto ha colpito un'e l'ha spinta sui binari della ferrovia.

