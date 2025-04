La fine di Elon Musk e di Donald Trump sarà violenta La profezia video di Roberto Saviano | Verranno uccisi dall’odio che hanno diffuso

Leggi su Open.online

«Ladiuna. Ciò che sta costruendo intorno a sé il suo potere, l’oligarchia, la tirannide della sua prassi, insieme al suo sodale, non potranno che portare a una caduta». Ad annunciare la, che immagina unabrutale per il miliardario sudafricano e il presidente degli Usa. «Il loro epilogo politicoprobabilmente nel sangue». Insiste l’autore di Gomorra: «Cadranno per mano di coloro cheesaltato, cadranno per via di quell’odio che loro stessie che oggi vediamo soltanto in epifania. L’agonia con cui uccideranno la democrazialunga e terribile e chissà se ci toccherà scappare o avere ancora gli strumenti della resistenza».: «La parabola diè chiara»«Questo è impensabile oggi poterlo valutare, mentre è chiara la parabola finale.