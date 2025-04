Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-04-2025 ore 17:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli code per incidente tra Ferentino e Colleferro in direzione di Romaintenso in carreggiata opposta in fila tra la 24 Roma Teramo Anagni Ci sono code peranche sulla diramazione di Roma Sud tra il raccordo anulare Monteporzio verso l'autostrada o le sullo stesso raccordo anulare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina tessera in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia qui anche a causa di un incidente e più avanti pertra Nomentana e Prenestina e sulla diramazione di Roma nord per il transito di un trasporto eccezionale dalle 1 alle 5 chiuso il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell'autosole lavori di notte sull'autosole dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto tra la 24 Roma Teramo la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli sulla stessa diramazione Sud dalle 22 alle 6 è chiusa per chi proviene dal raccordo anulare l'immissione sull'autosole in direzione di Firenze bene tutto Grazie per l'attenzione villaggi in collaborazione con Roma Capitale