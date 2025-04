Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiale: primi contratti da professioniste per le Primavera Copelli, Zamboni e Bellagente. Il comunicato e tutti i dettagli

di RedazioneNews24, arrivano idaper le. La notadel clubLaannuncia le firme di tre: Anna, Martae Gretahanno firmato i loroda. L’annuncio del club bianconero.– «Oggi, venerdì 11 aprile 2025, è una giornata davvero speciale per tre giovani calciatrici dellaFemminile: Anna, Martae Gretahanno firmato il loro primo contratto da, con scadenza fissata a giugno 2027.ANNAClasse 2008, attaccante, Anna sta vivendo una grande stagione con la maglia dell’Under 19 bianconera, con la quale ha già vinto la Viareggio’s Cup – sbloccando proprio con una sua rete la finale contro il Milan terminata, poi, 2-0 – e ha conquistato anche, con diverse giornate di anticipo, l’accesso alla Final Four Scudetto di fine aprile come testa di serie.