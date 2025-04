Ilfattoquotidiano.it - Col decreto Sicurezza il governo dice ai precari della casa che, in quanto poveri, sono delinquenti

Sergio Mattarella ha firmato illegge. Lo si apprende dal Quirinale. Non avevo alcun dubbio che sarebbe andata così. Tra poche ore sarà in Gazzetta Ufficiale e sarà legge dopo il percorso di conversione in legge nel passaggio parlamentare.Dall’entrata in vigore in Italia per le famiglie occupanti per necessità, per gli sfrattati, per gli attivisti sociali il rischio è che a manifestare e a mostrare solidarietà si va a finire in galera con condanne da a 2 a 7 anni. A rischio le famiglie più povere alle quali ilmanda il messaggio: voi siete, in, dei.Invece di finanziare veri pianiper aumentare la dotazione di case popolari, ilalle 650.000 famiglie nelle graduatorie, alle 40.000 famiglie che ogni anno subiscono una sentenza di sfratto, al 1.