David Fincher ha girato uno spot con un ratto su un argomento particolare non immaginerete quale

David Fincher, regista visionario di Fight Club, Gone Girl, The Killer e che recentemente ha annunciato che dirigerà il sequel di C'era una volta. a Hollywood, ha prestato il suo stile unico a uno dei progetti pubblicitari più strani e memorabili dell'anno. In collaborazione con Romain Chassaing, Fincher ha diretto Wake Up, una nuova pubblicità Xbox che ci catapulta in una metropoli abitata da ibridi ratto-umani. Protagonista della storia è Horatio, un roditore con abitudini fin troppo umane, alle prese con la grigia routine quotidiana. Il risultato? Un cortometraggio inquietante, nostalgico e potentemente simbolico che non mira a vendere una console, ma un'idea.La pubblicità Wake Up è uscita il 10 aprile sul canale ufficiale YouTube di Xbox. È uno spot narrativo, quasi fiabesco, in cui seguiamo Horatio attraverso la sua giornata: viaggio in metropolitana, lavoro alienante, pausa pranzo solitaria.

