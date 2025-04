Lettera43.it - Serena Brancale entra nel cast di Belve

Serena Brancale è pronta a entrare nel cast della nuova stagione del programma di interviste, in prima serata – come sempre su Rai 2 – a partire da martedì 22 aprile. Lo ha confermato la stessa artista, condividendo con una story Instagram le anticipazioni di Davidemaggio.it. Sarà ospite fissa in studio con un inedito intermezzo musicale, che la vedrà cimentarsi ogni volta con la cover di un brano diverso. In parallelo, la cantante di Anema e Core, presentato sul palco del Festival di Sanremo, sarà al fianco di Amadeus per il nuovo show di Nove Like a Star, previsto per maggio. Siederà al tavolo della giuria assieme a Rosa Chemical ed Elio.