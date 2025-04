Sololaroma.it - Brighton-Leicester, il pronostico di Premier: NOGOAL e non solo per l’Europa dei Seagulls

Proprio come per la Serie A, è tempo di 32ª giornata inLeague, un campionato che, con titolo e retrocessioni di fatto decise, ha nella lotta all’unico vero motivo d’interesse. Sotto quest’ultimo punto di vista c’è ilfra le tante squadre che sperano in un piazzamento europeo al traguardo, e all’orizzonte c’è un appuntamento da non sbagliare: squadra in campo sabato 12 aprile alle 16:00, nella sua AMEX Arena, contro unormai condannato all’immediato ritorno in Championship.Molti alti e bassi stagionali non hanno permesso aidi trovare quella continuità necessaria a rimanere nei primissimi piani della classifica, ma ora è il momento di stringere i denti e tirare fuori tutto nel rush finale. Squadra al momento al 9° posto, e dunque fuori dal, ad una sola lunghezza dal Fulham 8°, che basterebbe per la Conference League.