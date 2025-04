Guida pratica per insegnanti | al cinema il nuovo film di Thomas Lilti che celebra la scuola e chi la vive ogni giorno

cinema “Guida pratica per insegnanti”, il nuovo film di Thomas Lilti, già regista della trilogia dedicata alla medicina (“Ippocrate”, “Il medico di campagna”, “Il primo anno”). Con questo nuovo lavoro, Lilti lascia gli ospedali per entrare nelle aule scolastiche, raccontando con realismo, ironia e delicatezza il mondo degli insegnanti di una scuola secondaria francese.Un film che restituisce dignità alla figura dell’insegnanteIn un periodo storico in cui la professione docente è sempre più svalutata, “Guida pratica per insegnanti” (titolo originale: Un métier sérieux) vuole essere un omaggio a chi ogni giorno trasmette sapere e costruisce il futuro delle nuove generazioni. Il film racconta le vicende di un gruppo affiatato di professori – interpretati da un cast d’eccezione che include Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Louise Bourgoin, Lucie Zhang e Bouli Lanners – e dell’arrivo di Benjamin, un giovane supplente alle prese con la sua prima esperienza tra i banchi. Dailyshowmagazine.com - “Guida pratica per insegnanti”: al cinema il nuovo film di Thomas Lilti che celebra la scuola e chi la vive ogni giorno Leggi su Dailyshowmagazine.com Arriva alper”, ildi, già regista della trilogia dedicata alla medicina (“Ippocrate”, “Il medico di campagna”, “Il primo anno”). Con questolavoro,lascia gli ospedali per entrare nelle aule scolastiche, raccontando con realismo, ironia e delicatezza il mondo deglidi unasecondaria francese.Unche restituisce dignità alla figura dell’insegnanteIn un periodo storico in cui la professione docente è sempre più svalutata, “per” (titolo originale: Un métier sérieux) vuole essere un omaggio a chitrasmette sapere e costruisce il futuro delle nuove generazioni. Ilracconta le vicende di un gruppo affiatato di professori – interpretati da un cast d’eccezione che include Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Louise Bourgoin, Lucie Zhang e Bouli Lanners – e dell’arrivo di Benjamin, un giovane supplente alle prese con la sua prima esperienza tra i banchi.

Guida pratica per insegnanti, recensione. Guida pratica per insegnanti: dal 17 aprile al cinema. ‘Guida pratica per insegnanti’: in sala il film scolastico di Thomas Lilti. Guida pratica per insegnanti, il trailer del film con Vincent Lacoste, François Cluzet e Adèle Exarchopoulos. Formazione docenti - VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: GUIDA PRATICA. Guida pratica per insegnanti recensione film di Thomas Lilti. Ne parlano su altre fonti

Guida pratica per insegnanti, il trailer del film con Vincent Lacoste, François Cluzet e Adèle Exarchopoulos - “- Tu hai sempre avuto la vocazione? - Non ce l’ha nessuno all’inizio, arriva quando ti mandano in una scuola e ti senti al tuo posto”. Il regista e ... (ciakmagazine.it)

Guida pratica per insegnanti: dal 17 aprile al cinema - Arriverà il 17 aprile 2025 nelle sale italiane con Movie Inspired il nuovo film di Thomas Lilti, Guida pratica per insegnanti ( guarda il trailer su Cinefilos.it ). Il titolo originale del film e Un ... (corrieredellosport.it)

Guida pratica per insegnanti: trailer e data d’uscita della commedia francese - Guida pratica per insegnanti si svolge in una scuola media pubblica di periferia al rientro dalle vacanze estive: ecco il trailer! (cinematographe.it)