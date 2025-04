Dailyshowmagazine.com - Romanzo Criminale – La Serie: Reunion Storica al Riviera International Film Festival 2025

Ilospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema eTV: laufficiale del cast di– La, a 17 anni dal debutto dellaproduzione Sky Original che ha rivoluzionato la narrazione seriale in Italia.Marco Bocci, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio si ritroveranno mercoledì 7 maggio alle ore 12:00, sul palco del RIFF, per raccontare aneddoti, emozioni e retroscena dellacult. Un’occasione unica per celebrare il successo di una delle produzioni televisive italiane più amate di sempre e per scoprire in anteprima i dettagli sulla loro apparizione nella nuova stagione di Call My Agent – Italia, prossimamente su Sky e NOW. Nils Hartmann, EVP di Sky Studios Italia, ha dichiarato: “ha rappresentato l’inizio delleoriginali Sky, un vero spartiacque per la televisione italiana.