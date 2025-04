Cinemaserietv.it - Netflix celebra il cinema italiano con una collection speciale di capolavori!

Leggi su Cinemaserietv.it

In occasione della Giornata Nazionale del Made In Italy, promossa dal Ministero della Cultura,renderà disponibile, a partire dal 15 aprile, per 30 giorni (fino al 15 maggio incluso) unacollezionetiva, denominata Il GrandeMade In Italy e contenente alcuni tra i più grandidelnostrano, oltre a produzioni più recenti di grande rilevanza.In occasione della ricorrenza, per la prima volta sulla piattaforma della grande N sarà disponibile 8 e 1/2 di Federico Fellini. Ecco di seguito alcuni dei titoli presenti nellaScopri Il GrandeMade in Italy: unacon i film che hanno segnato la storia e l’identità del. Dal 15 aprile su. pic.twitter.com/69AKh0NcVR—Italia (@IT) April 10, 20258½ (Federico Fellini, 1963)È stata la mano di Dio (Paolo Sorrentino, 2021)Fantozzi (Luciano Salce, 1975)Germania anno zero (Roberto Rossellini, 1948)I cento passi (Marco Tullio Giordana, 2000)Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)Johnny Stecchino (Roberto Benigni, 1991)La dolce vita (Federico Fellini, 1960)La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)La vita è bella (Roberto Benigni, 1997)Mediterraneo (Gabriele Salvatores, 1991)Non ci resta che piangere (Massimo Troisi & Roberto Benigni, 1984)Paisà (Roberto Rossellini, 1946)Parenti serpenti (Mario Monicelli, 1992)Per un pugno di dollari (Sergio Leone, 1964)Ricomincio da tre (Massimo Troisi, 1981)Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945)Un americano a Roma (Steno, 1954)Un giorno in pretura (Steno, 1953)Come riportato da AGI, Tinny Andreatta, VP per i contenuti italiani – introduce l’iniziativa come un atto d’amore per il nostro Paese“È per noi un vero piacerere l’eccellenza delcon questa