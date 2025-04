Screenworld.it - Un fenomeno chiamato Minecraft

Raccontare il successo dinon è un’operazione così semplice. Anzi, si richiede di addentrarsi in un immaginario che nel giro di poco più di quindici anni è riuscito a ritagliarsi una fetta importante all’interno della cultura pop, andando a influenzare non solo il settore di riferimento, ma allargandosi a macchia d’olio, toccando produzioni crossmediali di grande valore.Eccoci qui a parlare di, un progetto nato e coccolato nei ritagli di tempo da Markus Peon, divenuto un verodi culto, un successo su scala globale che trova nella semplicità e nell’immediatezza i suoi punti di forza.L’alba del cuboSteve in sella a un cavallo in– ©MojangIn origine, Markus Peon creò un cubo e lo mise assieme a tanti altri cubi. Come giocare con i LEGO, ma con la forza del virtuale, dello spazio potenzialmente infinito e – cosa più importante – tutto veicolato dalla totale libertà del videogiocatore.