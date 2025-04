Da SIMEST nuove iniziative per la cooperazione Italia-India

Italia-India organizzato a New Delhi dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese Italiane, ha presentato una serie di iniziative strategiche finalizzate a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India.Le attività sono state illustrate dall’Amministratore Delegato di SIMEST, Regina Corradini D’Arienzo, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e si articolano su tre direttrici principali. Nel corso della missione è stato inaugurato, alla presenza del Vicepremier Antonio Tajani, dall’Amministratore Delegato Regina Corradini D’Arienzo, il primo ufficio SIMEST in India presso l’ambasciata Italiana a Delhi. Unlimitednews.it - Da SIMEST nuove iniziative per la cooperazione Italia-India Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Forum Imprenditoriale Scientifico e Tecnologicoorganizzato a New Delhi dal Ministero degli Affari Esteri e dellaInternazionale,, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle impresene, ha presentato una serie distrategiche finalizzate a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche tra.Le attività sono state illustrate dall’Amministratore Delegato di, Regina Corradini D’Arienzo, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e dellaInternazionale, Antonio Tajani, e si articolano su tre direttrici principali. Nel corso della missione è stato inaugurato, alla presenza del Vicepremier Antonio Tajani, dall’Amministratore Delegato Regina Corradini D’Arienzo, il primo ufficioinpresso l’ambasciatana a Delhi.

Cooperazione Italia-India: le nuove iniziative presentate da Simest a New Delhi. Da SIMEST nuove iniziative per la cooperazione Italia-India. Simest supporta le imprese con nuove misure da oltre 1 miliardo. Prende forma l’architettura finanziaria del Piano Mattei. Simest e Sace a sostegno di 7 nuovi impianti solari in Cile. Focus Africa, opportunità per le imprese. Ne parlano su altre fonti

Da SIMEST nuove iniziative per la cooperazione Italia-India - SIMEST ha presentato una serie di iniziative strategiche finalizzate a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India ... (msn.com)

Così Simest promuove lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India - Un fedele alleato per le imprese nella nuova terra delle opportunità per l’Italia. Simest, il polo per l’internazionalizzazione e l’export di Cassa depositi e prestiti, è stata protagonista della due ... (formiche.net)

SIMEST, nuove misure da oltre 1 miliardo per la competitività internazionale delle imprese italiane - (Teleborsa) - Simest, la società del Gruppo ... In aggiunta, per l’Africa sono state ammesse nuove spese finanziabili nell’ambito dello strumento incluso nel Piano Mattei, che mira a rafforzare la ... (finanza.repubblica.it)