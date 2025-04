Movieplayer.it - Glee: la reunion con Lea Michele, Darren Criss e Dianna Agron a dieci anni dalla fine della serie

Leggi su Movieplayer.it

Le tre starmusicale co-creata da Ryan Murphy si sono ritrovati tutti insieme nei giorni scorsi a New York City. Gli ex alunni di, membri dei New DirectionsWilliam McKinley High si sono ritrovati e hanno trascorso una serata tutti insieme a Broadway: si tratta di Lea. Le due attrici erano in platea mentre il collega si esibiva nello spettacolo Maybe Happy Ending al Belasco Theatre di New York, per poi stringersi in un abbraccio collettivo alladello show. Ladi tre star diLeaha commentato scherzosamente alcune foto del gruppo:"Serata fuori con la mia bellissima amica del liceo per vedere il nostro ex compagno di classe .