Daredevil | Rinascita – Stagione 2 un video dal set mostra il protagonista insieme a SPOILER

2, undal setilLe riprese della secondadisi stanno attualmente svolgendo a New York e nuovidal set dello show rivelano che si sta scatenando l’inferno alla Fogwell’s Gym di Hell’s Kitchen. Come si può vedere in questo, l’Uomo Senza Paura e Bullseye si schiantano contro la finestra della palestra; tuttavia, sembra che i due saltino singolarmente, con Bullseye che scappa prima che l’Uomo Senza Paura si diriga nella stessa direzione. Pochi istanti dopo, la Task Force Anti-Vigilante irrompe dalle porte a caccia del vigilante e del cattivo.È possibile che i due acerrimi nemici siano costretti a lavorare? Potrebbe essere così, anche se è altrettanto probabile che l’eroe impedisca a Dex di uccidere il sindaco Fisk prima che entrambi siano poi costretti a fuggire dalla polizia.