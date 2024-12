Quifinanza.it - La fattura elettronica sarà obbligatoria fino al 31 dicembre 2027

Come sanno ormai benissimo gli italiani con partita Iva, la sola vecchia fattura cartacea non basta più. Dal 2019 è obbligatorio infatti emettere tutte le fatture fatte da un libero professionista, qualunque sia la sua attività, in formato elettronico. Questo sia per le fatture emesse verso un altro professionista sia verso un consumatore. La fatturazione elettronica, diventata operativa già dal 31 marzo 2015 e poi obbligatoria dal 1° gennaio 2019, rappresenta uno dei progetti cardine dell'Agenda Digitale, che dovrebbe favorire il processo di digitalizzazione del nostro Paese.