29 milioni di debiti con il Fisco per l'Hotel Plaza– La bufera travolge Olivia Paladino e Giuseppe Conte

29di euro. È questa la cifra monstre notificata dall’Agenzia delle Entrate alPlaza di via del Corso a Roma, storico simbolo del lusso capitolino. Alla guida del celebre albergo, travolto da questa bomba fiscale, ci sono, compagna dell’ex premier, e sua sorella Cristiana.Non bastano i numeri da capogiro del bilancio 2023, con un fatturato schizzato da 2,6 a 9,7di euro, a salvare la situazione. Le perdite operative, infatti, si sono impennate a 8,2di euro, un colpo durissimo per il gruppo. Per evitare il collasso, la capogruppo Immobiliare Roma Splendido srl ha dovuto cancellare oltre 10di, sfruttando la rivalutazione degli immobili, stimati in 280di euro.La vicenda si complica quando si scopre che le cartelle esattoriali sono state recapitate proprio all’indirizzo dovevive con, lo stesso che funge da sede legale per le società del gruppo, inclusa la “Sorelle Fontana”, che versa anch’essa in condizioni critiche: un fatturato di soli 18.