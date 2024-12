Scuola iscrizioni anno scolastico 2025-26 | la guida passo dopo passo per genitori e studenti

Leggi su Open.online

Gennaio è il mese delle decisioni per tante famiglie. Tra le emozioni di scegliere un nuovo inizio, i processi burocratici previsti e qualche inevitabile dubbio,sono chiamati a scegliere ladove cominciare il prossimo capitolo della vita scolastica. Leper l’-2026 si aprono ufficialmente dalle ore 8.00 dell’8 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio, lasciando un periodo di tre settimane per completare la procedura online. Si tratta di un appuntamento importante per chi deve scegliere il primodellaprimaria, secondaria di primo grado o di secondo grado. Se è la prima volta che affrontate questa procedura o se avete bisogno di un ri, ecco unachiara e completa per affrontare questo passaggio con serenità. Quando si aprono lee chi deve farleDal 8 gennaio al 31 gennaio, sarà possibile iscrivere i propri figli alle scuole statali per l’-2026.