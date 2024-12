Pianetamilan.it - Emerson Royal alla ricerca del gol con il Milan: non segna da Agosto 2023

Leggi su Pianetamilan.it

è ancoradel primo gol con la maglia del. Arrivato in estate dal Tottenham a titolo definitivo, il terzino brasiliano non trova la rete in una partita ufficiale dal 13, quando segnò con gli Spurs contro il Brentford. Tuttavia, dopo un inizio difficile, il numero 2 rossonero sta mostrandoli di una crescita evidente nelle ultime settimane. La sua evoluzione gli ha permesso di guadagnarsi il posto da titolare sulla fascia destra, scalzando capitan Davide Calabria. Una decisione coraggiosa da parte del tecnico Paulo Fonseca, che però sta dando i suoi frutti.si è infatti adattato gradualmente ai ritmi e alle esigenze tattiche della Serie A, un campionato ben diverso dPremier League. Fonseca, in conferenza stampavigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo, ha voluto sottolineare i progressi del suo difensore: “è in crescita.