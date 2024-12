Danielebartocciblog.it - Il 2025 del food tra plant-based e slogan ambientalistici: le tendenze alimentari

Leggi su Danielebartocciblog.it

trend delcercasi, tra consolidamentoe claim. Nel, sostenibilità e salute guideranno le.Ilvedrà un’adozione sempre maggiore di scelteresponsabili, con uno spiccato senso di appartenenza nei confronti di Piattie Veg&Bio. A tal proposito è possibile ipotizzare un aumento dei piatti a base vegetale, privi di conservanti e pesticidi. Ciò rispondendo alle esigenze di una dieta sana e bilanciata. Occhio al cibo Green e Sostenibile: la crescente consapevolezza ecologica (con relativi) guiderà i consumatori a preferire prodotti biologici. Ma anche prodotti a km 0 e con packaging compostabili. Inoltre come non porre l’accento sui cosiddetti Supere Bevande naturali. Un forte aumento del consumo di supere di bevande zero-alcool (come i cocktail analcolici) per il benessere fisico e mentale è facilmente ipotizzabile.