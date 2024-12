Ilnapolista.it - I soldi di Abramovich per la vendita del Chelsea sono congelati per il terzo anno consecutivo (Telegraph)

“Il fondo da 2,35 miliardi di sterline per ladeltrascorrerà ilin sospeso, mentre Roman(l’ex presidente ed ex proprietario del club, ndr) resta in disaccordo con i ministri su come verrà speso per le vittime di guerra“. Lo scrive il.Già nella primavera del 2022, il governo aveva preteso che la somma delladelvenisse spesa in Ucraina. In quel momento, l’invasione russa aveva prodotto conseguenze anche per i magnati russi sparsi nel mondo, come. L’ex patron dei Blues per via della vicinanza con il presidente Putin è stato infatti colpito dalle restrizioni. Una volta venduto il, “il ricavato rimane su un conto congelato” per ildi fila. È stato “stanziato solo un piccolo acconto per coprire le spese legali per la costituzione della fondazione proposta“.