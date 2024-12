Lapresse.it - Usa, sospesi tutti i voli American Airlines per problemi tecnici

Leggi su Lapresse.it

La Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, responsabile dell’aviazione civile nel Paese, ha ordinato il blocco didellanegli Stati Uniti dopo che il vettore ha segnalato un problema tecnico che ha interessato l’intero sistema con milioni di persone in viaggio per le vacanze.: “Al lavoro per risolvere il problema”“Il nostro team sta attualmente lavorando per risolvere il problema. La vostra pazienza è apprezzata”, ha risposto sui social la compagnia aerea alle domande poste dai viaggiatori. Un post pubblicato sul sito web della Federal Aviation Administration ha riferito della richiesta della compagnia aerea di un “fermo a livello nazionale” pergli aerei die delle sue compagnie aeree sussidiarie.