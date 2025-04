A Ghemme un nuovo ambulatorio per chi è rimasto senza medico di famiglia

Ghemme apre un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia.Lo sportello sarà attivo dal 17 aprile nella sede della guardia medica in via Castello e sarà dedicato ai cittadini residenti a Ghemme e Sizzano.L'ambulatorio sara aperto ogni 15 giorni nella giornata. Novaratoday.it - A Ghemme un nuovo ambulatorio per chi è rimasto senza medico di famiglia Leggi su Novaratoday.it apre undedicato ai pazienti rimastidi.Lo sportello sarà attivo dal 17 aprile nella sede della guardia medica in via Castello e sarà dedicato ai cittadini residenti ae Sizzano.L'sara aperto ogni 15 giorni nella giornata.

Ghemme e Sizzano senza medico di base, disagi per i pazienti - I due Comuni scoperti dopo il pensionamento della dottoressa che lavorava nei due ambulatori. I cittadini dirottati nei centri vicini. Le proteste: "non si può chiedere alla gente di spostarsi in loca ... (rainews.it)