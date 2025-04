Acilia da luogo di aggregazione a simbolo di degrado | quale futuro per il Parco della Madonnetta?

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 10 aprile 2025 – “Finalmente convocata la Commissione Trasparenza di Roma Capitale per discuteregrave situazione del. L’appuntamento, fissato per venerdì 11 aprile alle ore 10, arriva dopo il rinvioprecedente seduta a causaconcomitanza con una riunione del Consiglio comunale. Ecoitaliasolidale esprime gratitudine al PresidenteCommissione, Federico Rocca, per aver accolto la richiesta di convocazione, accendendo i riflettori su una vicenda che merita attenzione e risposte concrete“. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Ecoitaliasolidale.Dadidi abbandono“Un tempo fiore all’occhiello del verde pubblico romano, ilha vissuto un declino drammatico. Dadiper famiglie, giovani e sportivi, grazie a una progettazione ambiziosa che includeva campi da tennis, palestre, uno skate park e spazi ricreativi, è oggidie abbandono – si legge ancora -.