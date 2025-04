Giovedì 10 aprile l'immagine disull'altare delladi, in provincia di Padova. Era stata rubata a fine marzo da un settantenne di Verbania. L'indagine dei carabinieri della stazione di Legnaro, coordinati dal maresciallo Marialdo Rossin sotto la.

Dopo il furto, è tornata alla chiesa di Saonara la foto di Giulia Cecchettin.

Dopo il furto, è tornata in chiesa l'immagine di Giulia Cecchettin.

Dopo furti e vandalismi la chiesa dell’Ospedale di Cuasso torna a vivere.

Prendono la cassaforte, ma vengono scoperti. Furto sventato in hotel.

Perdonato dopo aver rubato gli ex voto in chiesa, ora si porta via le statuine del presepe.

Furto in chiesa, il bottino è 10 euro.