Cultweb.it - La mappa in 3D del cervello di un mammifero è finalmente realtà: guardate quanto è complessa

Leggi su Cultweb.it

Può un millimetro cubico di un, parliamo di dimensioni inferiori a un granello di sabbia, riservare così tanta complessità e bellezza? La risposta è sì. E possiamo saperlo grazie al lavoro di un gruppo di scienziati americani che è riuscito, per la prima volta al mondo, a ricostruire un frammento deldi un topo in 3D con un dettaglio senza precedenti. Lamostra sia le cellule che la loro attività elettrica. Il risultato è un “atlante cerebrale” che lascia a bocca aperta. Pensate, in uno spazio così piccolo è racchiuso l’equivalente di un’intera città neurale. Se preferite i numeri, eccoli qui: il database prodotto occupa 1,6 petabyte di memoria, l’equivalente di 22 anni di video HD ininterrotti. La ricerca è stata pubblicata su Nature, e per la neuroscienza è paragonabile all’impatto del Progetto Genoma Umano.