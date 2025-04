Ruba un tablet da una borsa e scappa bloccato dai passanti e arrestato dai carabinieri

Ruba un tablet da una borsa, rincorso dalla vittima e bloccato da alcuni passanti. L'episodio è accaduto ieri a Marcianise dove un 21enne tunisino, senza fissa dimora, si è recato presso un negozio di alimentari dove ha chiesto alla titolare di vendergli una coca cola. Nel momento in cui la donna.

