Alessandro Borghese il figlio di 19 anni mai visto e l’amore per la moglie Wilma Oliviero

Alessandro Borghese si diverte spesso a raccontarla: durante un viaggio aereo con l'allora fidanzata Wilma Oliviero, conosciuta all'epoca da circa sei mesi, lo chef le disse "Spostiamoci" durante una turbolenza. Ma lei capì "Sposiamoci", e acconsentì.La loro unione, misunderstanding a parte, dura da 17 anni, e ha portato alla nascita di Alexandra e Arizona, nel 2012 e nel 2016. "Ero a Milano per un'intervista – ha ricordato il conduttore di Quattro ristoranti parlando del primo incontro con l'attuale moglie – E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l'ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica":"Abbiamo due ragazze stupende.

