Cyberbullismo in aumento i minorenni denunciati | nel 2024 sono stati 103 hanno dai 14 ai 17 anni

La polizia, in occasione delle celebrazioni per i 173 anni dalla fondazione, ha pubblicato i dati sui reati online

Cyberbullismo, in aumento i minorenni denunciati: nel 2024 sono stati 103, hanno dai 14 ai 17 anni. Pedopornografia online, cyberbullismo, reati contro i minori: più colpita l'età da 0 a 13 anni. Estorsioni sessuali e diffusione non autorizzata di video intimi, reati in aumento. Sovraesposizione di minori in rete, l’allarme si chiama “sharenting”. Oltre cento persone denunciate dalla polizia postale nel 2024: aumentano i casi di cyberbullismo. Allarme violenze tra i giovani, la chiave sono istruzione e formazione. Ne parlano su altre fonti

