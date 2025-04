Operazione antidroga a Formia | arrestato pusher beccato a cedere la cocaina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 aprile 2025 – La Questura di Latina, in collaborazione con la Guardia di Finanza di, ha condotto un’, culminata con l’arresto di undi 47 anni sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva. L’, coordinata dal Commissariato die supportata dalle unità cinofiledella Guardia di Finanza, ha mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida. Durante il servizio, gli agenti hanno notato un individuo con comportamenti sospetti, tipici di chi è più interessato a “fare affari” che a divertirsi. L’uomo è stato seguito attentamente fino a quando non ha incontrato un cliente, interrompendo lo scambio di denaro per droga.L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di tre dosi die di un coltello proibito.