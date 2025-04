Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto alla Sala Estense con il loro album dedicato vino

alla Sala Estense il tour di Tonino Carotone e Giulio Wilson (nell foto) che a fine marzo hanno pubblicato 'Mondo Divino', un album che li vede riuniti in studio così come sul palco. Due ore di musica con cinque musicisti e un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di. Ferraratoday.it - Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto alla Sala Estense con il loro album dedicato vino Leggi su Ferraratoday.it Venerdì 18 fa tappail tour di(nell foto) che a fine marzo hanno pubblicato 'Mondo Di', unche li vede riuniti in studio così come sul palco. Due ore di musica con cinque musicisti e un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di.

Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto alla Sala Estense con il loro album dedicato vino. Vino & musica: il rosso toscano di Giulio Wilson e Tonino Carotone. Tonino Carotone e Giulio Wilson mettono condivisione nell'album Mondo DiVino. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto a Ferrara nel nome di Pino Calautti venerdì 18 aprile 2025 in Sala Estense (piazza Municipio 14). Tonino Carotone e Giulio Wilson – Mondo Divino. Fiesole, al via il tour 'Mondo DiVino' di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Ne parlano su altre fonti

“Mondo DiVino” Tonino Carotone e Giulio Wilson celebrano l’amore per la musica e il vino - Wilson che oltre ad essere un cantautore è anche enologo ha creato per l’occasione un vino rosso toscano straordinario: “Mondo DiVino”, un vino corposo, affinato in botti di rovere, filo conduttore ... (intoscana.it)

Tonino Carotone e Giulio Wilson di nuovo insieme in ‘Mondo DiVino’ - l’album di inediti di Tonino Carotone e Giulio Wilson. “Mondo Divino” è un progetto a quattro mani, del tutto inedito e originale, di Tonino Carotone, artista internazionale già disco d’oro e cultore ... (msn.com)

Tonino Carotone e Giulio Wilson mettono condivisione nell'album Mondo DiVino - Il disco nasce in Toscana ed è inno che celebra la musica come scambio umano e culturale. L'INTERVISTA ... (tg24.sky.it)