Aimee Lou Wood la star di The White Lotus e Sex Education | “Tutti parlano dei miei denti c’è un limite”

Aimee Lou Wood in un'intervista ha commentato l'eccessiva attenzione sul suo sorriso, caratterizzato da una dentatura sporgente: "Mi rende davvero felice che simboleggi ribellione e libertà, ma c'è un limite". L'attrice si è poi chiesta se un attore maschio sarebbe stato oggetto delle stesse osservazioni. Leggi su Fanpage.it Louin un'intervista ha commentato l'eccessiva attenzione sul suo sorriso, caratterizzato da una dentatura sporgente: "Mi rende davvero felice che simboleggi ribellione e libertà, ma c'è un limite". L'attrice si è poi chiesta se un attore maschio sarebbe stato oggetto delle stesse osservazioni.

Aimee Lou Wood, la star di The White Lotus e Sex Education: “Tutti parlano dei miei denti, c’è un limite” - Aimee Lou Wood in un'intervista ha commentato l'eccessiva attenzione sul suo sorriso, caratterizzato da una dentatura sporgente: "Mi rende davvero ... (fanpage.it)

The White Lotus 3, Aimee Lou Wood: "Mi sentivo brutta, aiutata da Coon e Monaghan" - Chelsea è una delle protagoniste femminili più amate dello show, ma durante le riprese non sono mancate le difficoltà per l'attrice ... (serial.everyeye.it)

Aimee Lou Wood: Il successo e le sfide della sua interpretazione in The White Lotus - Aimee Lou Wood, protagonista di "The White Lotus", ha superato insicurezze e sfide durante le riprese, supportata da Carrie Coon e Michelle Monaghan, trasformando la sua vulnerabilità in una performan ... (ecodelcinema.com)