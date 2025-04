L' Akademia Sant’Anna travolge Busto Arsizio e conquista la finale per l' A1

Akademia Sant’Anna ha battuto di nuovo la Futura Giovani Busto Arsizio, imponendosi nella semifinale per l’A1 di volley. Vittoria al “PalaRescifina” con un secco 3 a 0 (25-17, 25-10, 25-18), che proietta le peloritane al finale promozione, che rappresenta l’ultimo step di un percorso. Europa.today.it - L'Akademia Sant’Anna travolge Busto Arsizio e conquista la finale per l'A1 Leggi su Europa.today.it L’ha battuto di nuovo la Futura Giovani, imponendosi nella semiper l’A1 di volley. Vittoria al “PalaRescifina” con un secco 3 a 0 (25-17, 25-10, 25-18), che proietta le peloritane alpromozione, che rappresenta l’ultimo step di un percorso.

