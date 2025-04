Tpi.it - È morta Valentina Tomada, attrice di “Centovetrine” e “Il paradiso delle signore”: aveva 55 anni

all’età di 55l’, interprete die Il. A dare la notizia sui social è stata la collega Emanuela Grimalda che ha scritto sul suo profilo Instagram: “Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà”. Per il cast della fiction di Rai 1 si tratta del terzo lutto in poche settimane dopo la scomparsa di Pietro Genuardi e Andrea Savorelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Grimalda (@emanuelagrimalda)Malata da tempo, l’interpretepostato il 21 marzo scorso un video sul suo profilo Instagram in cui diceva: “Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io”. E nella didascalia aggiungeva: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio”.