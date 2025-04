Bimbo di quattro anni trovato solo in un parco giochi | la mamma assolta a Cuneo Non voleva abbandonarlo

Una mattina di marzo di tre anni fa aveva lasciato il figlio di quattro anni in un parco giochi, ritrovato in ciabatte e abiti leggeri da altre mamme che avevano allertato i servizi sociali. Ora una madre di nove figli residente in provincia di Cuneo, finita a processo per abbandono di minore, è stata assolta per "non aver commesso il fatto" dal Tribunale su richiesta dello stesso pubblico ministero. Lo riporta La Stampa.Secondo l'accusa, infatti, la donna non aveva intenzione di abbandonare il bambino, affidato a un altro figlio maggiorenne. Anche quest'ultimo, imputato a sua volta di abbandono di minore, è stato assolto su richiesta del pm per la "particolare tenuità del fatto".L'articolo Bimbo di quattro anni trovato solo in un parco giochi: la mamma assolta a Cuneo. "Non voleva abbandonarlo" proviene da Il Fatto Quotidiano.

