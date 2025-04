George Li e l’incontro con Francesco Luciani | “Ci guardammo in treno andavamo al provino per Mare Fuori senza saperlo”

George Li racconta a Fanpage.it di aver incontrato Francesco Luciani prima di fare il provino per Mare Fuori 5. Erano sullo stesso treno, seduti l'uno di faccia all'altro, ma entrambi non sapevano che avrebbero interpretato Lorenza e Samuele nella serie tv di successo: "Ci siamo guardati per tutto il viaggio". Leggi su Fanpage.it Li racconta a Fanpage.it di aver incontratoprima di fare ilper5. Erano sullo stesso, seduti l'uno di faccia all'altro, ma entrambi non sapevano che avrebbero interpretato Lorenza e Samuele nella serie tv di successo: "Ci siamo guardati per tutto il viaggio".

George Li e l'incontro con Francesco Luciani: "Ci guardammo in treno, andavamo al provino per Mare Fuori senza saperlo". George Li, Lorenza in Mare Fuori: "Speravo di sembrare odiosa. Da donna vorrei non dover fare la scelta di Sofia". Mare Fuori 5: chi è George Li Tourniaire, Lorenza, pronta a sconvolgere l'IPM!. Mare Fuori 5: il cast completo e chi sono i nuovi personaggi. Mare Fuori 5: gli attori che interpretano i nuovi personaggi, le bio.

