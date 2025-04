Los Angeles l’arresto della moglie del bassista dei ‘Weezer’ Scott Shriner

moglie del bassista dei ‘Weezer’ Scott Shriner, è stata ferita da un colpo di pistola sparato dalla polizia di Los Angeles e arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver puntato un’arma contro gli agenti. La polizia afferma che gli agenti stavano inseguendo dei sospetti di omissione di soccorso, quando si sono imbattuti in Lauren che teneva una pistola in mano all’interno di un cortile. Stando al racconto degli agenti, avrebbero sparato dopo che la 51enne si è rifiutata di gettare l’arma e l’ha puntata contro di loro. Ricoverata in ospedale, Lauren non ha riportato ferite mortali. Lapresse.it - Los Angeles, l’arresto della moglie del bassista dei ‘Weezer’ Scott Shriner Leggi su Lapresse.it Le autorità statunitensi affermano che Jillian Lauren, scrittrice edeldei, è stata ferita da un colpo di pistola sparato dalla polizia di Lose arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver puntato un’arma contro gli agenti. La polizia afferma che gli agenti stavano inseguendo dei sospetti di omissione di soccorso, quando si sono imbattuti in Lauren che teneva una pistola in mano all’interno di un cortile. Stando al racconto degli agenti, avrebbero sparato dopo che la 51enne si è rifiutata di gettare l’arma e l’ha puntata contro di loro. Ricoverata in ospedale, Lauren non ha riportato ferite mortali.

VIDEO Los Angeles, l'arresto della moglie del bassista dei 'Weezer' Scott Shriner - LaPresse.

