Rinviato il primo trasferimento di 40 migranti nel nuovo Cpr in Albania

Era previsto oggi ildei primi 40dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiani al centro di Gjader, in. Ma l'operazione è stata rinviata all'ultimo e il piano del Viminale ha subito un ulteriore stop. Le principali cause sono state i disordini interni scoppiati in alcuni di questi centri e la selezione dei soggetti da trasferire, che si è rivelata più difficile del previsto. Si cercano, infatti, persone considerate “a rischio sociale” e prossime al rimpatrio, ma prive di fragilità psichiche o sanitarie che impedirebbero il. Il piano promosso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mira a esternalizzare parte della gestione deiin attesa di espulsione, inviandoli in strutture situate sul territorio albanese ma gestite secondo standard italiani.