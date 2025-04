Filippo Turetta e le 75 coltellate senza crudeltà il precedente di Salvatore Parolisi e Melania Rea

Filippo Turetta condannato all'ergastolo ma senza l'aggravante della crudeltà: stessa motivazione data nella sentenza su Salvatore Parolisi

I giudici: 'Le 75 coltellate di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin non sono segno di crudeltà' - La dinamica dell'omicidio di Giulia Cecchettin non permette di "desumere con certezza, e al di là di ogni ragionevole dubbio", che Filippo Turetta volesse "infliggere alla vittima sofferenze gratuite

Filippo Turetta: 75 coltellate a Giulia non sono segno di crudeltà ma di inesperienza - "L'aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per Filippo Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistraz

Mentre si discute di quelle 75 coltellate, la scritta sul muro nel liceo di Biella "Viva Turetta" fa ancora più male - Nel bagno di un liceo appaiono scritte a sostegno di Filippo Turetta, condannato per l'omicidio di Giulia Cecchettin mentre i giudici hanno spiegato perché manca l'aggravante della "crudeltà"