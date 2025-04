Escalation criminale ad Aprilia | operazione dei carabinieri elicottero sorvola la città

Aprilia teatro nelle ultime settimane di una Escalation criminale che ha fatto crescere l’allarme tra i cittadini. Un servizio straordinario di controlli e perquisizioni, che ha interessato in particolare il quartiere Toscanini al centro proprio di. Latinatoday.it - Escalation criminale ad Aprilia: operazione dei carabinieri, elicottero sorvola la città Leggi su Latinatoday.it E’ alta l’attenzione sul territorio diteatro nelle ultime settimane di unache ha fatto crescere l’allarme tra i cittadini. Un servizio straordinario di controlli e perquisizioni, che ha interessato in particolare il quartiere Toscanini al centro proprio di.

Ad Aprilia si torna a sparare. Indagano i carabinieri - Non si esclude un contrasto tra gruppi in opposizione per il controllo dello spaccio. Altri episodi simili si sono verificati all'inizio dello scorso mese ... (rainews.it)